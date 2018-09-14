Вячеслав Шпорт – «наш человек» для президента

Участвуя в работе Восточного Экономического Форума во Владивостоке, губернатор Хабаровского края не преминул снова пообщаться с Президентом страны. В отличие от преимущественно экономических вопросов развития края, которые обсуждались летом в Москве, на сей раз главным предметом обсуждения стали проблемы социального характера.

Речь зашла о пилотном проекте льготной жилищной ипотеки в крае (под 6%), инициированном непосредственно губернатором, о пенсионной реформе, предложенной правительством РФ и значительно скорректированной Путиным. Губернатор отметил ряд специфических моментов, характерных для претворения данной реформы в районах Дальнего Востока и крайнего Севера.

Эта специфика включает и интересы коренных малочисленных народов, исконно населяющих указанные территории, и необходимость учета интересов всех граждан, проживающих на них, особенно в свете привлечения новых жителей из других частей страны и удержания в родных местах дальневосточников по рождению. Были предложены конкретные дополнения к плану реформирования пенсионного законодательства. И предложения эти были услышаны главой государства. Он пообещал не только Шпорту, но и представителям остальных северо-восточных регионов детальную проработку такого внимательного подхода к специфике условий выхода на пенсию граждан, живущих на самых дальних восточных и северных форпостах державы.

Вероятно, взяв на себя функции ходатая перед Президентом от имени глав остальных дальневосточных субъектов Федерации, губернатор был уверен в заинтересованном внимании главы государства по отношению именно к его словам, словам руководителя крупнейшего края Дальнего Востока, так как в ходе всех предыдущих встреч с Владимиром Владимировичем у них сложились не только конструктивные рабочие отношения, но и начало формироваться то, что называется чисто человеческой симпатией. Поэтому Президент просто был обязан уделить обсуждению этих вопросов время, которого катастрофически у него не хватало, прежде всего из-за необходимости плотного общения с главами КНР, Южной Кореи и Монголии, приехавшими на форум.