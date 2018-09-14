Перспективы промышленного развития Хабаровского края

Хабаровский край растет экономически. В результате конструктивного взаимодействия правительства края и федеральных органов власти по развитию оборонно-промышленного комплекса за последние девять лет рост государственного оборонного заказа в крае вырос более чем в 10 раз.

Авиастроение в регионе сегодня загружено полностью, выполняет как оборонные, так и гражданские заказы. Работают с полной загрузкой на годы вперед и судостроительные заводы Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска.

Сейчас рассматривается проект строительства моста на Сахалин. Пока всё в стадии обсуждения, но если решение будет принято, север Хабаровского края ждет небывалое экономическое и социальное развитие. Ведь на такой стройке будут работать тысячи людей. Будут проложены железнодорожные и автомобильные магистрали. Для такого мощного объекта потребуются тысячи тонн стальных конструкций. Предприниматели могут поставлять на этот объект различное оборудование, комплектующие, питание, стройматериалы – всего не перечислить. А сколько будет создано рабочих мест! Как вырастет объем грузоперевозок! И это дело ближайшего будущего. Но за экономическими успехами сегодняшнего дня и будущего нужно в первую очередь видеть социальное самочувствие жителей.

Масштабный международный проект «Сила Сибири» и газификация сёл, расшивка узких мест Транссиба и БАМа, строительство железной дороги Селихин – Ныш и мостового перехода на остров Сахалин, освоение дальневосточных гектаров нацелены на самое главное – повышение качества жизни дальневосточников.

Есть вопросы по развитию предпринимательской активности. Условий для приложения сил, знаний, умений в крае немало, а самое главное – создается еще больше новыми преференциальными мерами государственной политики социально-экономического развития территорий.

И в этом вопросе Хабаровский край – в авангарде. Первые территории социально-экономического развития страны созданы именно здесь: в Хабаровске, Комсомольске, Николаевске-на-Амуре.