Вячеслав Шпорт: Мы все родом из детства

Вячеслав Шпорт – прекрасный собеседник, но говорить о себе не любит, а если и рассказывает о своей жизни, то не отделяет себя от событий, обстоятельств и коллектива. Многие знают, что губернатор поклонник британской группы Deep Purple. Это семидесятые. Годы его юности.

В СССР того времени эта группа наряду с «Битлз» звучала почти с каждого магнитофона во всех пятнадцати республиках гигантской державы.

В Комсомольске-на-Амуре 1970-ые были очень даже лихими. И кто может себе представить, как мальчишке было непросто завоевывать авторитет в рабочем районе Города Юности? Тут уж, как говорили наши деды, «дрожат колени – не лезь в драку, а уж если замахнулся – так бей!»

В детстве Вячеслав Шпорт мечтал о том, чтобы стать летчиком. Но, во-первых, откуда взять деньги, чтобы уехать на Запад страны и поступать в летное училище, а, во-вторых, дома были мама и три сестры, которых он был обязан поставить «на ноги».

А к себе самому он всегда был требовательнее всего. Поколение отслуживших в армии времен Советского Союза возвращалось домой в парадной форме с погонами рядовых и сержантов. Но демобилизоваться старшиной – это мог удостоиться один человек на тысячу. Вячеслав вернулся старшиной. Один на тысячу.

Оценив трезво ситуацию в семье и видя, что без его рук, без его заработка родным справиться будет очень трудно, задвинул, как тогда казалось, на время мечты о полете в небе, и пошел учиться на того, кто делает летающие машины.

Впереди была длинная-предлинная лестница профессионального самолетостроителя, по которой Вячеслав Шпорт прошел все ее ступени – от студента техникума, слесаря, и до технического директора одного из крупнейших в стране и в мире авиапромышленного и конструкторского объединения.

Но об этом – уже в другой раз…