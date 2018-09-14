В Кремле обсуждается идея переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток

В Кремле обсуждается идея переноса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток в случае, если губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», не выиграет во втором туре выборов главы региона. Об этом рассказали Дождю два собеседника, близких к Кремлю. В

Москве не хотят, чтобы главный регион в округе возглавлял представитель ЛДПР.

Источник, близкий к Кремлю, говорит, что необходимость переноса столицы возникнет в том случае, если Шпорт не выиграет во втором туре, который пройдет 23 сентября. Невозможно представить, что ЛДПР будет руководить в административном центре ДФО, добавляет он.

Кампанию Шпорта вела «Бакстер-групп» политтехнологов Дмитрия Гусева и Олега Матвейчева. Ко второму туру для усиления позиции кандидата от власти администрация отправила в Хабаровск политтехнологов Алексея Швайгерта, Григория Казанкова, рассказывают технологи, участвующие в кампании. До этого Шпорт отказывался от агитации и счел кампанию простой, заявив, что справится с выборами сам, поэтому из Москвы его не контролировали, но ситуацию можно «вытянуть», объясняет один из собеседников, близких к Кремлю.

В Приморье 16 сентября тоже пройдет второй тур выборов. Здесь, по расчетам Кремля, должен победить врио губернатора Андрей Тарасенко.

У Шпорта шансы ниже, чем у Тарасенко, но выше, чем у Орловой и Зимина, говорит Виноградов. «Набранные цифры выглядят для Шпорта малоутешительно. В то же время можно допустить, что усилия федеральной власти по сохранению понятной Москве фигуры во главе одного из ключевых регионов Дальнего Востока будут выше, чем в Хакасии и Владимирской области. Хотя каких-то экстремальных форматов вроде встречи с Путиным (как в Приморье) все же вряд ли стоит ожидать», — считает политолог.

Тема переноса столицы во Владивосток в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и его соперничество с Хабаровском регулярно поднимается экспертами.