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Не филонит и Филонов: в след за иминитыми общественниками Шпорта поддержал секретарь РГО
В поддержку нынешнего губернатора высказывается всё больше наших именитых земляков. Среди них и ученые, и спортсмены, и театральные работники, преподаватели, медики, рабочие предприятий Хабаровска, Комсомольска и Николаевска-на-Амуре, руководители фермерских и рыболовецких хозяйств, капитаны индустрии и капитаны дальнего плавания.
Так, по поводу предстоящих выборов высказался Александр Филонов, ученый секретарь Приамурского географического общества, Почетный гражданин Хабаровска:
«Я Вячеслава Ивановича знаю давно, он – дальневосточник, родился, вырос и работал в Комсомольске-на-Амуре, который является основой военно-промышленного комплекса Дальнего Востока.
Он человек практический, много лет работал на производстве, знает, как живут рабочие, какие у них насущные проблемы, и умеет их решать. Огромный плюс в том, что Вячеслав Шпорт восемь лет проработал в Государственной Думе РФ. Имея большой опыт работы на производстве, он приобрел колоссальный опыт на Федеральном уровне, знает всех представителей нынешней власти, умеет находить общий язык с чиновниками самого высшего уровня.
За годы работы в качестве губернатора Хабаровского края Вячеслав Шпорт только усилил позиции региона вместе со своей слаженной командой и если сейчас полностью сменить руководство, то это остановит развитие Хабаровского края на несколько лет. Голосуя за Шпорта, я уверен, что с ним наш родной край с каждым днем будет развиваться и улучшаться».
Не стоит ли прислушаться к мнению опытного и состоявшегося человека, прожившего большую жизнь и, несомненно, прекрасно разбирающегося в людях!
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