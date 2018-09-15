Новости Шпорта: Корейцы вступили в команду хабаровского губернатора

Поддержать нынешнего губернатора на предстоящих 23-го сентября выборах собирается Бейк Ку Сен (Владимир Николаевич), президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири, член Общественной палаты Хабаровского края:

«Я считаю, что Вячеслав Иванович – грамотный, современный управленец, который наладил контакт и с гражданским обществом, и с федеральными структурами власти, в том числе с субъектами ДФО. Он патриот Хабаровского края. Мы видим это на примере его действий и выступлений. Особенно мы все запомнили его во время наводнения, которое произошло в крае в 2013 году. Он находился в постоянных разъездах, проводил объезды подтопленных территорий, контролировал ситуацию. Он и сейчас практически в Хабаровске не живет, а решает вопросы на других территориях края, развивая и продвигая тему ТОСов и ТОСЭРов. Он уделяет большое внимание и развитию гражданского общества. Постоянно проводит встречи с общественным сектором, интересуется. Он всегда в теме. Такого руководителя нам терять нельзя. Мы будем поддерживать его кандидатуру во втором туре. Общаясь с моими друзьями и знакомыми, я узнал, что многие не ходили на выборы. Все были уверены в победе Шпорта. И события после первого тура очень всех встряхнули. Но не нужно делать из этого трагедию, а нужно идти дальше. Я считаю, что мы должны все работать в команде – и гражданское общество, и органы исполнительной власти. У нас всех общая задача – развитие нашего края. И мы по большому счету выбираем не политического лидера, а руководителя, который будет управлять краем. Тут много вопросов, которые требуют грамотного подхода – и вопросы экономики, и социальные вопросы, и вопросы развития гражданского общества, и вопросы национального плана. Я считаю, что более подготовленного человека, чем Вячеслав Иванович, нет».

Бесспорно – предельно понятная позиция зрелого человека и активного общественника.