Хабаровский Шпорт опять ставит рекорды

Прежде всего, внимание уделяется здоровью жителей, в том числе и самых маленьких. Гордостью не только Хабаровского края, но и всего дальнего Востока стал сданных в эксплуатацию перинатальный центр. Он доступен для всех жителей края. Центр позволяет оказать помощь при любых патологиях. Младенческая смертность уже сейчас в 2 раза ниже, чем в 2012 г. и составляет 4,4 случая на 1000 новорожденных. Это – уровень высокоразвитых стран мира. За последние несколько лет в крае открыты Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, Центр позитронно-эмиссионной томографии, Центр гемодиализа.

Детей нужно не только рожать, растить, но и воспитывать, учить, поднимать. Сегодня в крае решен вопрос с местами в детских садах, создаются ясельные группы, расширяются условия для занятий физической культурой и спортом.

Важнейший социальный вопрос – жильё. В крае всецело поддерживается молодежное ипотечное строительство жилья, причем не только в Хабаровске или Комсомольске-на-Амуре, но и в других городах, сельских населенных пунктах. За последние 5-7 лет выросли целые молодежные микрорайоны. В семьях уже появилось по второму, третьему ребенку, и таким семьям уменьшаются выплаты по ипотеке. Работает программа "Доступное жилье". Многодетным семьям предоставляются земельные участки. Действует льготная (пока в пилотном режиме) ипотека под 6%, чего пока не заметно в других регионах страны. Без проволочек и привычного бюрократического бумагооборота выделяется и выплачивается краевой материнский капитал. Семьи получают выплаты при рождении 3-его и последующих детей.

Ситуация на рынке жилья, ипотечного кредитования заметно меняется. За три года (2015–2017) в крае введено почти 1,1 млн. кв. метров жилья. Второй год подряд отмечается рост ипотечного кредитования.

В прошлом (2017) году завершили адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. За 7 лет построено 52 новых малоэтажных дома, жилищные условия улучшили 3 тысячи человек.