Новости
Пенсионеры в Хабаровском крае будут ездить бесплатно, благодаря Губернатору
Глава региона инициирует внесение поправок в краевой закон о бесплатном проезде для всех пенсионеров без учета их дохода в общественном транспорте.
Льгота коснется более 360 тысяч человек.
Причем пожилые граждане могут сами выбирать, брать ли им деньги в качестве компенсации или пользоваться проездными билетами.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 850
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 215
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 313
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 104
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136