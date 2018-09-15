Пенсионеры в Хабаровском крае будут ездить бесплатно, благодаря Губернатору

Глава региона инициирует внесение поправок в краевой закон о бесплатном проезде для всех пенсионеров без учета их дохода в общественном транспорте.

Льгота коснется более 360 тысяч человек.

Причем пожилые граждане могут сами выбирать, брать ли им деньги в качестве компенсации или пользоваться проездными билетами.