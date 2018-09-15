Фургал намерен построить полигон для отходов из Китая

По информации от источника в окружении Сергея Фургала стало известно, что одним из приоритетных проектов депутата является постройка полигона для токсичных отходов. Полигон будет размещаться в Ульчском районе. На нем намереваются утилизировать отходы с промышленных предприятий Китая.

Под будущий проект привлечен ряд инвесторов. Ульчский район удобен отдаленностью от крупных населенных пунктов, наличию транспортной инфраструктуры, в частности, выхода в акваторию Татарского пролива, сообщает источник.

Строительство полигона планируется начать в конце текущего года. Примерные сроки ввода в эксплуатацию – 2020-2021 гг. По мнению Сергея Фургала, инвестиционный проект создаст в сельской местности дополнительные рабочие места, а также позволит привлечь дополнительные деньги в бюджет края.