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Фургал намерен построить полигон для отходов из Китая
По информации от источника в окружении Сергея Фургала стало известно, что одним из приоритетных проектов депутата является постройка полигона для токсичных отходов. Полигон будет размещаться в Ульчском районе. На нем намереваются утилизировать отходы с промышленных предприятий Китая.
Под будущий проект привлечен ряд инвесторов. Ульчский район удобен отдаленностью от крупных населенных пунктов, наличию транспортной инфраструктуры, в частности, выхода в акваторию Татарского пролива, сообщает источник.
Строительство полигона планируется начать в конце текущего года. Примерные сроки ввода в эксплуатацию – 2020-2021 гг. По мнению Сергея Фургала, инвестиционный проект создаст в сельской местности дополнительные рабочие места, а также позволит привлечь дополнительные деньги в бюджет края.
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