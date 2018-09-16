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Благодаря Шпорту Хабаровский край – базовый регион крупнейшей стройки «БАМ-2»
В 2016 году Президент страны Путин дал официальный старт "БАМу-2", крупнейшей современной стройке на Восточном полигоне (БАМ плюс Транссиб). Цель - снять ограничения для грузовых поездов, повысить пропускную способность "стальных артерий" страны.
Хабаровский край выступает базовым регионом реализации проекта. На территории Хабаровского края планируются: электрификация участка "Волочаевка-II – Комсомольск-на-Амуре – Ванино", строительство второго моста через р. Амур в районе г. Комсомольска-на-Амуре, второго Кузнецовского тоннеля и новой железнодорожной линии "Селихино – Ныш" с мостовым переходом через пролив Невельского на
о. Сахалин.
Реализация этих мероприятий увеличит пропускную способность в направлении морских портов Ванино и Советская Гавань до 110 млн. тонн, оживит БАМовские поселки и создаст новые. Ожидается открытие около 10 тыс. рабочих вакансий, строительство автомобильных подъездных дорог.
Одно только увеличение железной дорогой пропускной способности в адрес Ванино-Совгаванского промышленного узла предоставит до 4 тысяч дополнительных рабочих мест и даст ежегодных до 5 млрд. налоговых отчислений за счет экспорта угля в портах Ванино и Советской Гавани.
Новая железная дорога «Селихино-Ныш» протяженностью 585 километров пройдет по территории трех районов Хабаровского края (Комсомольского, Ульчского, Николаевского) и Сахалинской области. Начало строительства планируется в 2021 году. Предварительный объем финансирования объекта составляет 337,3 млрд. рублей.
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