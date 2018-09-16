В Хабаровском крае 260 поселений обеспечат дешевым топливом

В начале сентября в Хабаровском районе завершилось строительство межпоселкового газопровода. Было построено более 40 км газораспределительных сетей, чтобы жители сел Мичуринское, Федоровка, Воронежское и Виноградовка и других сельских поселений района получили возможность подключения к "голубому топливу". До конца года эта работа будет выполнена.

Когда в 2009 году Правительство края инициировало и приняло совместно с ОАО «Газпром» Генеральную схему газоснабжения и газификации Хабаровского края, уровень газификации края не превышал и 5 процентов.

Проведённая Правительством края за эти годы работа достигла главной цели: в партнерстве с «Газпромом» в регионе построена опорная сеть магистральных и межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 2,5 тысячи километров. Создана газотранспортная сеть, позволяющая перевести на природный газ высокозатратные, ранее работающие на дорогостоящем мазуте муниципальные котельные, приступить к комплексной газификации муниципальных районов, организовать снабжение газом более полумиллиона квартир и домовладений.

В ближайшие десять лет дешевое топливо придет уже в 260 поселений края. Сегодня уровень газификации края составляет почти 20 процентов – это один из самых высоких показателей в ДФО (12,6 процентов).