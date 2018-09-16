С зарплатой учителей будет полный порядок. Вячеслав Шпорт нашёл решение

Губернатор края Вячеслав Шпорт решил лично навести порядок в определении заработной платы сотрудников образовательной сферы региона. Педагоги края совершенно справедливо требуют ответа – откуда взялась средняя "температура" в зарплате среди преподавателей. Оказывается, в сводных отчетах приводятся данные с учетом длительных отпускных, а также в зарплате педагогов, работающих в сельской местности, отражаются компенсации за жилищно-коммунальные услуги по фактическим затратам.

Губернатор края решил ситуацию максимально переориентировать в пользу учителей. Сейчас дана команда по отрасли образования пересмотреть структуру заработной платы в части увеличения должностных окладов, при этом исключить неэффективные стимулирующие выплаты. Также решено передать полномочия по выплате компенсаций органам социальной защиты населения края, в результате чего она не будет учитываться в среднем размере зарплаты педагогов. Кроме того, теперь зарплаты учителей теперь будут выплачиваться напрямую из краевого бюджета. Эти решения позволят не только увеличить реальную зарплату учителей, но и сделать саму систему денежного обеспечения педагогов более прозрачной и не зависящей от муниципалитета.

Напомним, на выполнение указов Президента России по повышению заработной платы педагогов Хабаровского края из бюджета дополнительно выделено в 2017 году – 3,9 млрд. рублей, в 2018 году – 4,8 млрд. рублей, план на 2019 год – 5,3 млрд. рублей, чтобы заработная плата учителя была равна средней по экономике региона.



