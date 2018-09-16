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Вячеслав Шпорт нашёл метод победить автомобильные пробки в Хабаровске
В связи с вводом в эксплуатацию автодороги Чита-Хабаровск, автомобилисты краевого центра ощутили прессинг на городские автомагистрали со стороны транзитного транспорта, в том числе грузовых автомобилей. Среднесуточная интенсивность движения в направлении моста через Амур в сторону Хабаровска составляет 14 тысяч автомобилей в сутки.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт инициировал в Правительстве РФ вопрос о строительстве дороги в обход Хабаровска и на Федеральном уровне это предложение было принято. По проектной документации длина новой объездной дороги составит почти 32 километра, а доступ к ней обеспечат шесть транспортных развязок. С окончанием строительства дороги «Обход Хабаровска км13-км42» будет организован транзитный поток автотранспорта, в том числе большегрузного, минуя улицы Хабаровска. Уменьшатся не только автомобильные пробки, но и значительно улучшится экология краевого центра. К этому проекту проявили интерес иностранные инвесторы, которые готовы обеспечить придорожный сервис новой объездной трассы в обход Хабаровска.
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