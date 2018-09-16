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Конструктивные взаимоотношения с Кремлём способствуют возрождению промышленности в Хабаровском крае
Хабаровский край – это особая стратегическая территория нашей страны. И дело не только в ее приграничном статусе. Здесь сосредоточены ведущие предприятия России в области авиа и судостроения.
Теперь позади то время, когда простаивали судостроительные верфи. А самолетостроители жили от заказа к заказу. Огромных усилий стоило губернатору Хабаровского края Вячеслава Шпорту вновь привлечь внимание Федерального центра к промышленному потенциалу нашего региона. За последние девять лет оборонный заказ вырос в десять раз.
Компания «Сухой» выполняет подряд по строительству самолетов СУ-35 СУ-35с. Для Минобороны строятся истребители пятого поколения СУ-57. Судостроителями сданы: ДЭПЛ «Комсомольск-на-Амуре» и корвет «Совершенный».
Сейчас на стапелях еще три корвета, два судна для «Газпромфлота» и два грузопассажирских парома для линии Холсмк-Ванино. Все это – итог грамотной, слаженной работы Вячеслава Шпорта с руководством страны.
Реалии жизни таковы, что любой инвестор, будь он отечественный или иностранный, прежде чем начать работу в регионе интересуется системой взаимоотношения территории с Федеральной властью. И если они конструктивные, то деньги идут на территорию. Хабаровский край за свою репутацию отвечает делом. Что и показывает нашу территорию привлекательной для отечественного и иностранного бизнеса.
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