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Юрий Плесовских: У руля должен стоять тот, кто любит Хабаровский край
Многие наши именитые земляки хотят высказать свое мнение о выборах губернатора, второй тур которых пройдет в крае 23 сентября.
Вячеслава Шпорта поддерживают наиболее авторитетные люди, известные далеко за рамками их профессиональной деятельности, общественные лидеры. Один из них – Юрий Плесовских, председатель Общественной палаты Хабаровского края, ректор ФГБОУ ВПО "Хабаровская государственная академия экономики и права", председатель наблюдательной комиссии Общественной палаты РФ в Хабаровском крае. Свое видение он выражает так:
-Выборы губернатора – очень важное политическое событие для любого субъекта Российской Федерации. У всех нас разные политические взгляды, и именно в этот период мы можем выразить свое мнение.
Когда мы выбираем губернатора, то, по сути, нанимаем на работу управленца. И, совершенно очевидно, в пользу кого нужно отдать свой голос. У «руля» должен стоять тот, у кого развиты знания, умения, есть опыт, тот, кто любит край, которым собирается руководить. А еще хорошо, если этот человек местный. На сегодняшний день таким критериям отвечает только один кандидат – Вячеслав Шпорт».
Невозможно не доверять мнению человека, прожившего немалую жизнь и добившегося в ней заслуженного признания общества, уважения со стороны коллег по преподавательской и общественной работе, всех его многочисленных студентов, талантливых учеников.
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