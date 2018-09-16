Тактика Вячеслава Шпорта: авиасообщение с Хабаровским краем будет обеспечивать «Аэрофлот»

В таком гигантском по территории регионе, как Хабаровский край, вопросы транспортного обеспечения и доступности выходят на особый план. Здесь они имеют несравнимо большее значение, чем в сравнительно небольших областях, к примеру, центральной и западной части страны. И вопросы эти решаются, пусть и не столь стремительными темпами, как хотелось бы. Решаются!

Главное, с чем сталкивается подавляющее большинство жителей края, это явная недостаточность автодорог и, бывает, ненадлежащее состояние ряда имеющихся. За прошедшие 5-7 лет общая протяженность автомобильных трасс в крае выросла в полтора раза. А если прикинуть, какова была эта протяженность в регионе, расположившемся на тысячи километров с севера на юг, то цифра окажется огромной. Одним из наиболее зримых примеров расширения дорожной сети выступает автотрасса Хабаровск-Лидога-Ванино (длиной почти 700 км) с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре. Это строительство уже завершено. Сегодня этот путь грузы и пассажиры преодолевают существенно быстрее, и, главное, безопаснее, чем еще недавно.

Началось строительство "Обхода города Хабаровск" для того, чтобы разгрузить магистрали краевой столицы от транзитных машин. 27-километровая трасса предусматривает 4 полосы движения.

Не меньшее значение имеет и авиасообщение, как внутри региона, так и для его связи с остальной страной и внешним миром. В этом году на краевой авиамаршрут "Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Хабаровск" вышел новый перевозчик, региональная дальневосточная авиакомпания "Аврора". Расширяется география и частота полетов "Хабаровских авиалиний", особенно в северные районы края. Увеличено количество маршрутов регулярных авиарейсов из аэропорта г. Комсомольск-на-Амуре (Хурба) в населенные пункты северных районов края: Чумикан, Херпучи и Богородское. Построен новый аэровокзал в Николаевске-на-Амуре, реконструирована взлетно-посадочная полоса в Чегдомыне.

Благодаря настойчивости губернатора сохранено ежедневное авиасообщение компании «Аэрофлот» по маршруту «Хабаровск – Москв