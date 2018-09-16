Аршинский: Здравоохранение в крае шагнуло вперёд за время работы Шпорта

Среди тех, кто хотел бы поделиться своим мнением по поводу второго тура выборов губернатора, наряду с политиками, видными общественными лидерами выступают и представители профессий, совсем не связанных с государственным управлением или экономикой.

Свою позицию озвучивают и учителя, сотрудники библиотек, архивов, театральные работники. Немало и медиков. В частности – Марк Иванович Аршинский, главный врач государственного учреждения здравоохранения «Краевой кожно-венерологический диспансер», представитель общественной организации «Хабаровская краевая ассоциация «Планирование семьи», член Общественной палаты Хабаровского края. Вот, что он посчитал нужным сказать:

«За время работы Вячеслава Шпорта на посту губернатора очень много сделано для здравоохранения края. Как врач могу сказать, что за эти годы оно шагнуло на несколько шагов вперед. Сегодня наша медицина стремительно развивается, хорошо оснащена и на порядок выше некоторых других территорий нашей страны. Есть, конечно, и проблемы, но без них не может быть. Вместе с тем, решаются они быстро, четко, равномерно, согласно плану. В целом по краю тоже сделано очень много. Как общественный деятель добавлю, что сегодня у нас хорошо развита система общественного мнения. Общественная палата края, членом которой я являюсь, работает в очень тесном контакте с губернатором и правительством. Это очень важно, потому что общественное мнение не бывает однополярным. А многополярность надо уметь соединять, и делать это на благо общества. Вячеслав Шпорт понимает важность общественного мнения, и что сегодня без него (общественного мнения) никуда. И, самое главное, что нет авторитарного давления на общественное мнение. Любое мнение выслушивается, а от этого всего есть результат. И мы это видим. Считаю, что каждый должен проявить свою гражданскую позицию и прийти на выборы. Наш край должен развиваться позитивно, а позитив обычно строится на том накопленном опыте, который есть. И ресурс, который есть у губернатора, и те задачи, которые он перед собой ставит, могут дать положительный толчок для дальнейшего прогрессивного развития нашего края».