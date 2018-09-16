Запашок цветных революций: Украинский след в хабаровских выборах

О том, что в Хабаровском крае сложилась непростая политическая ситуация знает уже вся страна. Но о том, что к этому непосредственно причастна Украина мало кто догадывается. Казалось бы, где Украина, а где Хабаровск, но все не так то просто как кажется.

Еще в начале лихих 90-х в город Николаевск-на-Амуре из далекой Аргентины (!) прибыл проповедник так называемых христиан-евангелистов (пятидесятников) Петр Волынский. Как и подобает обосновавшемуся в России сектанту, Волынский быстренько при помощи своей «церкви» обзавелся бизнесом - стал директором ООО «Частный ЖЭК». Но этого ему (или его хозяевам) оказалось мало и в 2010 году он был избран мэром города.

Любопытно, что в ходе избирательной кампании Волынский активно использовал технологии «цветной революции», организовал в городе мини-майдан, искусственно разжигал ненависть к действующей власти и т. д. Сектанты и майданщики это, как правило, одно лицо. Проповеднику-бизнесмену удалось втереться в доверие лестью прямым подкупом к самым обездоленным слоям населения — пенсионерам, инвалидам. Николаевск-на-Амуре даже был вынужден посетить известный российский адвокат, эксперт по деструктивным культам и сектам Александр Корелов. Он ознакомившись с ситуацией бил во все колокола — власть в городе захватили сектанты!

Политические амбиции Волынского Николаевском не ограничивались, он открыто заявлял о намерениях стать главой района. Несмотря на то, что в городе случилась чрезвычайная ситуация — зимой 2011-2012 гг. (как раз на фоне болотных протестов) он остался без тепла. Можно предположить, что в дальнейшем он бы замахнулся и на краевой уровень, но, как обычно бывает с такими деятелями, проворовался. В 2012 году против него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Градоначальника подозревали в растрате бюджетных денег при строительстве теплоцентрали. Волынский скрылся от следствия и сейчас находится в международном розыске.

Бежал Волынский, как это и принято у современной оппозиции, не куда-нибудь, а в Киев, надеясь оттуда разжечь огонь «священной войны» против России. После победы Майдана Волынскому удалось проникнуть в окружение Петра Порошенко, стать одним из ключевых персонажей, отвечающим за медийные атаки и дестабилизацию России.

И вот осенью этого года, казалось бы пришел звездный час Волынского, как только объявили в Хабаровском крае второй тур губернаторских выборов, едва ли не 10% всего трафика в регионе стало генерироваться с Украины. Под руководством Волынского украинские тролли агитируют за ЛДПР, за кандидата от этой партии Фургала. Хабаровский интернет пестрит оскорблениями и угрозами в адрес главы государства! Распространяются призывы поднять Майдан, «мочить москалей» и отделить Дальний Восток от России.

В этих условиях те из жителей, что намеревались протестным голосованием отомстить власти за пенсионную реформу, должны крепко призадуматься, а на той ли стороне они играют. Не пойдут ли их голоса в копилку врагов России.