В Хабаровском крае разъяренный медведь напал на грибника

В Хабаровском крае В около села Красицкое Вяземского района в тайге на дереве разъяренный медведь загнал мужчину на дерево. Около часа он провёл на дереве , пока ему на помощь прибыл госохотинспектор.

22-летний житель города Вяземский вечером поехал в лес за грибами. Оставив машину на обочине дороги, мужчина отправился в лесной массив.

Примерно в 700-х метрах от гострассы А-370 из густых кустов с громким рёвом на него выбежал медведь. Бросив от испуга ведро, мужчина залез на стоящее неподалёку дерево. Медведь сделал круг, ещё немного поревел и ушёл обратно в лес.

В кармане грибника оказался телефон, мужчина набрал номер 112 и рассказал о случившемся. Через час чего спас госохотинспектор.

Специалисты советуют во время сбора дикоросов, не ходить в лес по одному, особенно в вечернее время. Нужно громко переговариваться, бить палкой о деревья. Дикие звери боятся сильного шума и уходят подальше от людей, - , - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на «Вяземские вести».

Между тем, популяция медведей в Хабаровском крае увеличивается. По словам Юрия Колпака, начальника отдела сохранения объектов животного мира и участника комитета охотничьего хозяйства регионального Минприроды, численность медведей в крае в этом году чуть больше 18 тысяч особей.



