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В Комсомольске-на-Амуре пенсионеров лишат теленаркотика
В Комсомольске-на-Амуре из-за технических работ на АМС будет прервано вещание телеканалов.
Иногда телевидение , а это движущиеся картинки с минимальным озвученным текстом, вредно для «усыхающего» от возраста и отсутствия умственной нагрузки мозга.
Что делать когда не работает телевизор? Можно будет разгадывать кроссворды или заучивать стихи. Вот это полезно, это, как говорят , средства от старческой деменции.
С 11 до 28 сентября вырубят с 2.00 до 10.00 мск. вр. – «НТВ-7», 12 твк .
С 12 до 19 сентября с 7.00 до 11.00 мск. вр. Комсомольчане не увидят «Петербург 5 канал» 25 твк и «ИТА Губерния», 27 твк.
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