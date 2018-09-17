В Комсомольске-на-Амуре пенсионеров лишат теленаркотика

В Комсомольске-на-Амуре из-за технических работ на АМС будет прервано вещание телеканалов.

Иногда телевидение , а это движущиеся картинки с минимальным озвученным текстом, вредно для «усыхающего» от возраста и отсутствия умственной нагрузки мозга.

Что делать когда не работает телевизор? Можно будет разгадывать кроссворды или заучивать стихи. Вот это полезно, это, как говорят , средства от старческой деменции.

С 11 до 28 сентября вырубят с 2.00 до 10.00 мск. вр. – «НТВ-7», 12 твк .

С 12 до 19 сентября с 7.00 до 11.00 мск. вр. Комсомольчане не увидят «Петербург 5 канал» 25 твк и «ИТА Губерния», 27 твк.



