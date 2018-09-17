Смертельные грибы: В Хабаровском крае мужчина попал под поезд

В Вяземском районе Хабаровского края около железнодорожного переезда станции Красицкая был смертельно травмирован проходящим составом житель 60-летний селянин.

Мужчина ходил за грибами и возвращался домой вдоль железнодорожного полотна.

Получив травмы, несовместимые с жизнью, пострадавший скончался на месте. В обстоятельствах гибели человека разбирается следствие, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на «Вяземские вести».