Новости
Смертельные грибы: В Хабаровском крае мужчина попал под поезд
В Вяземском районе Хабаровского края около железнодорожного переезда станции Красицкая был смертельно травмирован проходящим составом житель 60-летний селянин.
Мужчина ходил за грибами и возвращался домой вдоль железнодорожного полотна.
Получив травмы, несовместимые с жизнью, пострадавший скончался на месте. В обстоятельствах гибели человека разбирается следствие, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на «Вяземские вести».
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 878
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 226
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 331
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 115
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136