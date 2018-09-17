В Хабаровске разваливается одно из красивейших исторических зданий

В Хабаровске одно из красивейших зданий исторической части города - объект культурного наследия федерального значения «Дом торговый фирмы «Кунст и Альберс». Жители города помнят его как «Центральный гастроном».

Здание кирпичное, фасады со стороны улиц Истомина и Муравьева-Амурского декорированы в стиле эклектики с мотивами классицизма. «Центральный гастроном» строился в два этапа. Сначала в 1906 году была построена угловая часть с крылом на улице Муравьева-Амурского. Через два года к ризалиту главного входа на красной линии была сделана прямоугольная пристройка.

Главный фасад акцентирован ризалитом парадного входа. Ризалит украшен высоким крыльцом и фланкирован попарно расположенными трехчетвертными колоннами тосканского ордера.

На втором этаже вход акцентирован лоджией с большим полукруглым проемом в центре и прямоугольным фронтоном, увенчанным скульптурной группой из трех фигур.

Угловой ризалит здания увенчан куполом (в настоящее время первоначальная конфигурация купола изменена), по оси устроен вход с высоким крыльцом, акцентированный небольшим балконом на втором этаже и прямоугольным дверным проемом.

Над входом со стороны улицы Истомина сохранился исторический остекленный кованый козырек, выполненный в стиле модерн с цветочным орнаментом, а внутри, на лестничной клетке можно увидеть единственный в городе первоначальный (отреставрированный в 2002 году Хабаровским художественным фондом) цветной витраж, и роспись по стенам, которыми могут по праву гордиться хабаровчане.

Ремонтно-реставрационные работы в здании проводились в несколько очередей: в 1998-2000 гг. и в 2004-2005 годах.

Много можно не только рассказать о проведенных работах по воссозданию утраченных элементов и реставрации этого уникального здания, о специалистах, которые принимали непосредственное участие в реставрации, но и том, как разрушаются памятники. Основной целью собственника является желание как можно больше получить прибыли за эксплуатацию помещений, не вкладывая ни каких средств в поддержание объекта в достойном состоянии. После того, как здание стало частной собственностью, ни разу не ремонтировались и не красились его фасады, здание ветшает и разрушается его декор.

Сейчас в «Центральном гастрономе» разместились магазины престижных брендов спортивной одежды, солидный банк, цокольный этаж занимают популярные предприятия общественного питания.

Каждый пользователь памятника содержит свои помещения в полном порядке, стараясь привлечь своего клиента. Красная линия, центральная историческая оживленная улица, все условия для активного и успешного бизнеса. Но когда подходишь поближе, удивляешься, почему объект внутри выглядит ухоженным, а снаружи представляет печальное зрелище?

При благоустройстве территории и раскрытии приямков со стороны улицы Муравьева – Амурского, под слоями грунта сохранились фрагменты первоначальной брусчатки с «ковровым рисунком», которую тоже отреставрировали и частично восстановили. На сегодняшний день участок с плиткой сильно поврежден из-за механического воздействия - проезда тяжелых машин, что категорически запрещается без устройства защитных мер.

На кровле со стороны уличных фасадов штукатурная отделка первоначальных парапетных столбиков с фигурной кованой решеткой между ними повсеместно разрушаются до выпадения отдельных кирпичей.

Над входом со стороны улицы Истомина на первоначальном кованый козырек, выполненный в стиле модерн с цветочным орнаментом, разбито специальное ударопрочное стекло, каркас проржавел.

При реставрации здания в 2002 году по историческим фотографиям архитекторами были выполнены чертежи наружных светильников на кронштейнах и воссозданы в точной копии, отлиты из чугуна по индивидуальному заказу, включая плафоны из специального стекла. В настоящее время все плафоны утрачены и установлены новые, не соответствующие по масштабу конструкции фонаря.

Неудовлетворительное состояние отделки конструкции фонарей, отсутствие и несоответствие плафонов.

Архитектурное наследие в системе города занимает ключевое место в определении качества жизни. Задача всех жителей города бережно относится к уникальным историческим зданиям и их сохранению. Собственники зданий, приобретая их, соглашаются с требованиями и условиями охранных договоров на объекты культурного наследия, но, к сожалению, многие сразу забывают о принятых на себя обязательствах.