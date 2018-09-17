В Хабаровске горожане устроили территорию любви

Может ли стать Хабаровск - территорией любви? По всей видимости, может. Как доказательство – фестиваль «Добрый Хабаровск», собравший на набережной самых добросердечных горожан.

На фестивале прошли пять благотворительных акций. Жители города помогли малышам из дома ребенка, передав для них подгузники и средства гигиены, приносили теплые вещи для нуждающихся и канцелярские товары для творчества детей с инвалидностью, собирали корм для бездомных животных.

Что касается детей, то на фестивале им было и интересно и вольготно. Чего только не было! От аквагрима до обучения рисовать и изготавливать поделки. А еще можно были собака. Одни танцевали, других можно было погладить. На фестивале и собаки были добрыми и веселыми. Какие хозяева, такие и их животное, вообще-то

По предварительным данным было собрано 203 килограмма корма для животных 24463 подгузника, 81 мешок одежды, 735 товаров для детского творчества, 193 килограмма макулатуры.

И если бы не случился ливень, может быть, собрали бы и больше. Так ведь добрым можно быть не только во время фестиваля, не так ли?

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