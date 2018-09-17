В Хабаровск вернется дыхание лета

«Пролетело лето. Ласковое, веселое, ароматное, блестящее и изменчивое… Пролетело, но осталось его дыхание. Дыхание лета. Осталось в музыке, в стихах, в картинах… в нашей памяти…», - так считают хабаровские художники, авторы выставки, которая откроется 18 сентября 2018 года в 18.00 в выставочном зале Дома творческой интеллигенции КНОТОК (ул. Фрунзе, 69а).

На выставочном проекте «Дыхание лета» мастера представят всем желающим свои летние впечатления, пленэрные этюды и зарисовки. Молодые художники и уже опытные мастера предлагают зрителю вернуться в солнечные дни, на берег моря. Через картины они щедро делятся своими эмоциями и, быть может, их картины предлагают лишний раз улыбнуться...