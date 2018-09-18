Новости
Тактика Вячеслава Шпорта: Реальные дела вместо пустых отчетов
Очень часто можно услышать вопросы агрессивно-обвинительной интонации к действующему губернатору края: а, дескать, что Вы, Вячеслав Иванович, собственно, сделали для края за годы Вашего руководства? Где Ваши достижения и успехи? Но только лично Ваши, а не предшествующих администраций.
Такие вопросы звучат часто – и в аудиториях, и в социальных сетях, и в СМИ. К удивлению (или раздражению) вопрошающих, причем уже заранее вынесших приговор губернатору, можно отметить основное, чем по праву может гордиться Шпорт. И это безусловные достижения, неоспоримые, доказуемые! Достижения последних 5-7 лет, а не давние, замусоленные… Итак:
- Благодаря именно В.Шпорту, сохранена оборонная промышленность Хабаровского Края, на 100% загружены заказами оборонные заводы и многие другие промышленные предприятия; заказами на долгие годы вперед
- Благодаря именно В.Шпорту, система здравоохранения края выведена на уровень развитых стран, чем не может похвастаться подавляющее большинство других регионов страны
- Благодаря именно В.Шпорту, Хабаровский Край вошел в двадцатку регионов РФ с лучшей инвестиционной привлекательностью
- Благодаря именно В.Шпорту, налажены продуктивные отношения с федеральным центром, постоянное взаимодействие с федеральными элитами и Президентом, доказана способность края решать на федеральном уровне любые задачи
- Благодаря именно В.Шпорту, резко активизировалось дорожное строительство в крае. Закончены все дорожные долгострои и строятся новые автодороги
- Благодаря именно В.Шпорту, обеспечена защита городов Хабаровского края, расположенных на опасной реке Амур, от будущих наводнений
- Благодаря именно В.Шпорту, в разы укреплен интеллектуальный потенциал вузовской и отраслевой науки; в Хабаровске сейчас учатся студенты из 42-х стран мира
- Благодаря именно В.Шпорту, реализуются крайне выгодные условия ипотеки для многодетных и молодых семей
- Благодаря именно В.Шпорту, рекордными темпами восстанавливается и перезапускается малая авиация в крае.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 895
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 235
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 345
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 124
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136