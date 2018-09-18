Шпорт за спорт: Атлеты Хабаровского края оценили роль губернатора в своих достижениях





Андрей Белоглазов уже высказывался о предстоящем втором туре выборов 23 сентября. Напомним, он – председатель Общественной палаты Хабаровского края, председатель правления ХКОО Тхэквондо (ГТФ) «ТОРНАДО», председатель правления РСБИ Хабаровского края, соучредитель, сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Хабаровском крае, член центрального штаба, руководитель штаба регионального отделения Общероссийского движения «Бессмертный полк России» в Хабаровском крае. Вот, что он посчитал необходимым добавить:

«На территории края стали не только реконструировать, но и строить новые спортивные объекты. Тому пример – Дворец самбо в Хабаровске. В 2019 году он будет сдан в эксплуатацию. Наши дети получат возможность тренироваться в современном спортивном комплексе. Там будут проводиться соревнования всероссийского и международного уровней. Другой пример – региональный центр развития спорта в Комсомольске-на-Амуре. Это уникальный спортивный объект, которому нет аналогов вообще от Урала до Тихого океана. Там будет крытое футбольное поле, легкоатлетическая арена, залы для занятия единоборствами. И все это благодаря личному участию Вячеслава Шпорта, который смог привлечь федеральные деньги в региональный бюджет для строительства этих объектов. При нем Хабаровский край стал центром развития спорта, а Хабаровск – спортивной столицей Дальневосточного округа. В других регионах ДФО нет спортивных объектов, где можно проводить соревнования такого высокого уровня. И когда наши соседи приезжают к нам на спортивные состязания, он говорят: «Как же у вас круто!». И мы видим, что губернатор не игнорирует вопросы развития спорта. Он постоянно бывает на соревнованиях. Притом, не только на взрослых, но и на детских. И он всегда открыт для общения со спортсменами. Это о многом говорит!».