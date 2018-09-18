В Хабаровском крае спортсмены поддерживают Вячеслава Шпорта

Накануне второго тура выборов губернатора все больше известных жителей хотят высказать свое представление о развитии края и его будущем. Мнением поделился и Андрей Белоглазов, председатель Общественной палаты Хабаровского края, председатель правления ХКОО Тхэквондо (ГТФ) «ТОРНАДО», председатель правления РСБИ Хабаровского края, соучредитель, сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Хабаровском крае, член центрального штаба, руководитель штаба регионального отделения Общероссийского движения «Бессмертный полк России» в Хабаровском крае:

«На протяжении всего периода работы Вячеслава Ивановича на территории Хабаровского края очень изменилась ситуация в развитии массового спорта и спорта высших достижений. У нас стали проводиться крупные спортивные мероприятия, которые раньше в крае вообще не проходили. Это и чемпионат мира по хоккею с мячом, и чемпионат мира по борьбе киокушинкай, и чемпионаты России по сходным видам спорта – карате, самбо, дзюдо. Мы видим, как в лучшую сторону изменилась ситуация с командированием спортсменов на соревнования. Ведь раньше спорт финансировался по остаточному принципу. Было так, что спортсмены показывали прекрасные результаты, занимали призовые места, отбирались для участия на всероссийские и международные соревнования, но вероятность того, что край их сможет туда отправить, была очень низкой. Могли отправить одного спортсмена, или отправить по такому принципу - сначала сами купите билеты, а потом мы вам вернем деньги. Или билеты за свой счет, а проживание за счет краевых средств. А ведь затраты именно на авиабилеты наиболее велики. При Вячеславе Ивановиче ситуация коренным образом изменилась. Сегодня ни одна спортивная организация не испытывает проблем с командированием спортсменов на всероссийские и международные соревнования».