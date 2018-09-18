Фургал и Шпорт будут работать вместе

На примере выборов в соседнем Приморском крае все увидели, к чему может привести непримиримая вражда между соперниками, которые готовы угробить свой регион, но только не поступиться личными амбициями и уже давно составленными расчетами на властное кресло. И всякие специально организуемые там забастовки, марши «рассерженных граждан», постановочные голодовки – только начало. А то, что регион за это время лишится инвестиционной привлекательности, затормозятся важные социальные проекты, лопнет надежда на увеличение рабочих мест и рост производства – это как-то кандидатам «побоку».

В Хабаровском крае невозможно допустить раскола и анархии. Нужно доказать и самим себе, и всем в стране, что здесь живут ответственные люди, что здесь не пройдет «майдан», и краю можно доверять – и в моральном, и в финансовом плане. Какие бы ни были несогласия между кандидатами в губернаторы, но спокойствие и планомерное развитие края – несравнимо дороже.

Отрадно видеть, что человеческая и политическая зрелость оказалась присуща обоим кандидатам на губернаторский пост. Решение Вячеслава Шпорта и Сергея Фургала объединить недюжинные возможности каждого для получения синергетического эффекта (когда оба потенциала не просто складываются, а перемножаются), свидетельствует о политической и гражданской мудрости обоих. Тандем по линии «губернатор Шпорт – первый зам губернатора Фургал» представляется одним из сильнейших в стране. Несомненно, что жители Хабаровского края очень быстро смогут оценить преимущество такого тандема. Опыт государственного управления и способность решать любые задачи на федеральном уровне (с одной стороны), и молодость, натиск, опыт прохождения через все тернии в строительстве своих бизнесов (с другой) – что может быть ценнее для руководимого таким дуэтом края! Края, который навеки останется и номинальной, и действительной столицей всего Дальнего Востока.