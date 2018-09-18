Хабаровский кинофестиваль отправился в Приморье

Кинолагерь Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино временно сменил прописку с хабаровской на приморскую и разбил свои «шатры» в живописнейших окрестностях Уссурийска – в этнопарке «Изумрудная долина», где стараниями его директора Сергея Вакуленко и соратников выстроена из дерева с соблюдением технологий прошлых веков и сторожевая башня, и изба-резиденция Деда Мороза, и кузница, и ветряная мельница. Есть тут и средневековый форт, и…. одним словом – «мечта киношника».

Участники творческой лаборатории стекались сюда с двух направлений – во-первых тут высадился хабаровский десант – организаторы и члены ещё не сформированных команд, а также кинематографисты-любители из Приморья – общим количеством 7 человек. Причём как приехавшие из Владивостока, так и коренные жители Уссурийска.

3 режиссёра (выбранные на эту роль оргкомитетом) первым делом разыграли в лотерею сценарии – Полине Архиповой (18 лет, студентка) из Владивостока досталась история «У реки два берега» - про то как после исчезновения отца его родная дочь остаётся один на один со злой (а бывают в фильмах другие?) мачехой, и от отчаяния кидается в реку (да-да, в этом кинолагере тоже пришлось кому-то лезть в воду), и оказывается… в будущем.

Ладо Граничу (40 лет, дизайнер, фотограф) из Хабаровска выпал леденящий душу сюжет про мужчину, который случайно набрёл в глухом лесу на избу кукольника (найти специально эту избу, кстати, невозможно). Среди множества кукол он (главный герой) находит одну, поразительно на него похожую лицом, и выясняет, что купив эту куклу, может выкупить свою жизнь, или – если купит другую - кого-то другого, причём этого «кого-то» можно даже вернуть в царство живых, если тот уже умер. Свою жизнь при этом, конечно же теряешь. И тут взгляд гостя упирается в куклу, которая точь-в-точь – его утонувший совсем недавно сын. Какой выбор сделает нашедший лесного кукольника мужчина?

У Светланы Тикановой (51 год, профессиональный коммерческий фотограф), приехавшей опять же из Хабаровска, сценарий «Скрыться в лесу», что называется, не пошёл. И она решила кардинально изменить первоначальный замысел, который подразумевал конфликт между семейной парой на пикнике в лесу и дезертиром, который на них наткнулся, похитил нечто очень для супругов важное, и те бросились в погоню за беглым солдатом, чтобы вернуть свою реликвию.

- Нет. Не то, чтобы не понравился сценарий, - говорит Светлана, - а… ну вот Вы приходите в ресторан, там меню, и Вы выбираете то, от чего получите удовольствие. И это нормально, человек – не робот он должен выбирать и иметь выбор. А киносценарий для режиссёра, это своего рода «духовная еда», и он должен быть влюблён в сценарий, в этих героев, они должны вдохновлять. А вот когда ты читаешь и понимаешь, что внутри тебя нет отклика… это как книга, как фильм… и… ну не нравится, кому-то нравится, а тебе нет. Я должна быть влюблена в сценарий, у меня должна связь с ним возникнуть. История, которая нам досталась – странная и очень простая: такая вся – на поверхности. История о том, что один человек, попавший в жизненную ситуацию, убегает, а двое – девушка и парень – начинают за ним погоню. Чем обусловлена погоня, автор сценария раскрывает слабо подтекст. Читая сценарий, мы не понимаем, что же там? И нам показалось, что там не заложена энергия, которая должна двигать, призывать к действию, там есть сцены, а движения в них нет. А в кино каждая сцена должна двигать сюжет! В итоге мы собрались командой, все прочитали, все собрались и всех возникло почти похожее желание снять что-то психоделическое что-то, то есть та же погоня, но история происходит между сном и реальностью.

(забегая вперёд расскажем, что в итоге получился минутный фильм «Паззлы»)

Сценарии – как и те, что были экранизированы на предыдущем кинолагере 08-09 сентября под Хабаровском – были написаны участниками спецкурса «Сценарная мастерская», организованного так же в рамках фестиваля. При этом на выездную киносъёмочную сессию в Приморье поехали и сценаристы, их написавшие. Правда поехали они в других амплуа – кто-то был звукорежиссёром, кто-то монтажёром, но никто из авторов волей случая не попал в ту команду, которая превращала их историю в кино. Антонина Климина, автор сценария фильма «Кукольник» попала в команду к Светлане Тикановой, и тут как раз ей и пришлось применить свой навык для переформатирования сюжета, при этом, постоянно думая, как идет работа над её собственной историей «Мне, конечно, очень интересно, что у ребят получится, но я очень рада, что не присутствую при том, как «линчуют», то, что я написала… - Вы бы протестовали? – Нет, нет… Функция сценариста – это дать материал, и потом уже смиренно, вежливо иногда спорить, потому что режиссёр – главный».

Приехал в кинолагерь из Москвы и настоящий режиссёр, сценарист и продюсер Арсений Гончуков - обладатель 20-ти наград российских и международных кинофестивалей. В числе них Гран-при фестиваля «Окно в Европу»[27][28], Гран-при национальной кинопремии «Страна», Гран-при кинопремии «Кинопризыв». Он уже принимал участие в фестивале – был специальным членом жюри в 2016 году. На этот раз он приехал именно на кинолагерь в качестве эксперта, который может помочь тем, кто делает первые шаги в кинематографе, и словом, и делом.

- Ощущения, того, что я в «песочнице» - нет, скорее есть ощущение и желание помочь ребятам, кто хочет заниматься кино, кто им уже занимается, потому что я прекрасно знаю, что в России с этим сложно. Не то, что именно здесь (на Дальнем Востоке) с этим сложно, с этим сложно везде. Я имею ввиду обучение, я имею ввиду количество мастеров, которые могут посмотреть и что-то посоветовать, дать рекомендацию. Что-то пояснить, объяснить. Я, когда учился, испытывал сильный дефицит по сильной руке, точному взгляду, и по тому человеку, который мог бы мне ну хоть что-то сказать важного для будущей профессии. При этом значение имеет даже одна фраза! Недавно в Москве ко мне пришла девушка работать в команду, и мы работали какое-то время, а потом она подходит и говорит: «А помните, Арсений, мы виделись в Норильске, Вы приезжали к нам показывать свой фильм, и когда я Вас спросила во время общения со зрителями, что мне делать, если я хочу снимать кино, как мне это сделать, Вы мне ответили: «Надо ехать в Москву». И вот я приехала, уже год отучилась в киношколе… Или уже в профессии. Вот человек может снимать фильм 2 года, погрузиться в него полностью, показать сотне друзей… а потом кто-то один увидит какую-то ошибку в этом фильме, которую за 2 года автор не увидел почему-то – у меня тоже было такое в моей практике – поэтому важно любое слово!

- Кстати про «слово», Вы, когда были членом жюри в 2016, слов наговорили достаточно жестких…

- Да, было… но вот в чём дело - когда я учился, наши преподаватели считали своим долгом и обязанностью говорить всю правду о наших несчастных и убогих «нетленках». Нужно ли мне так поступать и говорить здесь, я не уверен, но считаю, что всё-таки правильно говорить в лоб. Но … может сделать такие бейджики – у кого-то красный, который означает «Говорите мне всю правду! Я хочу делать кино», у кого-то, например, зелёный бейдж: «Не говорите мне всю правду, я здесь просто приятно провожу время», а у кого-то синий – «Не говорите мне вообще ничего, мне здесь в кайф, я никогда не буду снимать кино». Так, что ли, да? Но я всегда ходил с красным бейджиком! Кстати для меня, как для творца, которым я себя считаю, было самым болезненным и тяжёлым был комментария, что я что-то снимал неискренне, или я что-то снимал не своё, я что-то делал не оригинальное – вот это мне всегда было болезненно. Ведь это мой сценарий, мой фильм, и если вдруг туда закрадывалось что-то, что вызывало ощущение искусственности, которая идёт не от моей души и сердца, это было очень больно воспринимать. У меня был такой случай, когда я написал сценарий, а редактор заподозрил, что одно предложение откуда-то …ну… переписано, это было 10 лет назад, и я помню это, как это было обидно, потому что я не делал такого ни разу в жизни!

На съёмки всем командам отводился один день – суббота. На монтаж – вся ночь и часть воскресенья. В 18 часов - коллективный просмотр с комментариями эксперта – Арсения Гончукова. Лестных слов творцы кинолагеря услышали немного, но они были. Особенно мэтру понравился общий настрой и желание делать кино. Комплиментов удостоились отдельные фрагменты операторской работы и монтажа. Но общий вердикт самолюбие творцов вовсе не потешил.

- Общая проблема всех 3-х фильмов, это проблема, которую любой кинематографист решает в течение нескольких лет начала своей учёбы, это вещь, которая очень трудно даётся, которая очевидна и тривиальна на первый взгляд, но которая режиссёрам и авторам сценария очень трудно даётся, и которая заключается в том, что… я ничего не понял вообще в ваших фильмах. - подытожил эксперт, - но очень порадовали попытки выстроить визуальный ряд. Видно, что операторы старались и монтажные фразы есть хорошие. Но видно, что не хватает вам знаний, инструментов. Надо читать, изучать Соколова трёхтомник по монтажу, Эйзенштейна. Надо учиться. Дерзайте. Ваш позитивный заряд должен вас приподнимать и вести дальше.

- Главная наша цель не была «Снять кино высокого уровня», - говорит директор фестиваля Алла Джан-Ша, - и оценивать, что получилось с точки зрения кинематографии – это уже такое наше желание, чтобы было понимание вообще. Можно было и не оценивать. Мы прежде всего хотели, чтобы участники попробовали профессию, как говорится, потрогали её руками. И решили для себя – развиваться ли им в этом направлении дальше, или нет. Плюс драйв, тусовка. Нам действительно удалось во всех лагерях сделать команды за два дня, когда в субботу утром эти люди были не знакомы и настороженно относились друг к другу, а в воскресенье вечером они не знали, как будут жить друг без друга! А Арсений (Гончуков) с этого и начал своё выступление – что как площадка для общения кинолагерь – идеальный вариант. Что касается кино, как результата – ну… не всё получилось, но в этом случае, важнее всё-таки процесс. Для тех, кто хочет представить на суд зрителя фильм как результат и получить обратную связь от жюри есть основная конкурсная программа фестиваля. Для которой фильмы не делаются за два дня, конечно.

Все фильмы, снятые в кинолагерях участвуют в отдельной конкурсной программе, и посмотреть их можно будет 11-13 октября в дни фестиваля, который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

И до 25 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА, 00 часов 01 МИНУТЫ можно прислать свой фильм и стать участником основного конкурса! Подробности тут: https://tochkavozvrata.com/



Алексей Збарский,