В Хабаровском районе бизнесменов подогреют деньгами

Субсидии из муниципального бюджета получат предприниматели Хабаровского района на развитие бизнеса.

В районе успешно реализуется программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Ежегодно субсидии из муниципальной казны получают как начинающие бизнесмены, так и действующие предприниматели, занимающиеся приоритетными для экономики Хабаровского района видами деятельности - на возмещение части затрат. Рабочая группа по предоставлению субсидий из бюджета Хабаровского муниципального района рассмотрела и утвердила заявки, поступившие от предпринимателей.

По результатам конкурсного отбора два предприятия розничной торговли (ООО «Хабмолоптторг» и ПТК «Хабаровский») получили по 200 тысяч рублей на приобретение холодильного оборудования. Индивидуальный предприниматель Мусина Н.А., занимающаяся организацией услуг по дневному уходу за детьми в с. Тополево, получила 200 тысяч рублей. Столько же достанется компании «Эколь-ДВ» с. Калинка, которая производит мясную продукцию. Чуть меньше, 197 тысяч рублей, выиграло предприятие розничной торговли «Тугурочка» с.Нагорное. Индивидуальному предпринимателю Коровиной И.В. в качестве субсидии направлено 136 тысяч рублей на возмещение части затрат на приобретение системы капельного полива.

Начинающий предприниматель, глава КФХ Янцевич С.В., получил 300 тысяч рублей на реализацию бизнес-плана по созданию продуктового магазина самообслуживания в селе Краснознаменка. Предприятие «ДВ Регион» выиграло 300 тысяч рублей на приобретение спецтехники по проекту предоставления ремонтно-строительных услуг. ИП Костанецкая Л.П. такую же сумму получила на приобретение оборудования и ремонт помещения цеха для производства джемов и варенья.

- В 2018 году объем финансовой поддержки, направленной на развитие малого и среднего бизнеса, составил 2 миллиона рублей – это средства районного и краевого бюджетов. Из них на субсидии начинающим предпринимателям пошло 900 тысяч рублей, действующим – 1,1 миллиона рублей. Таким образом, Хабаровский район не только оказывает содействие бизнесу, но и успешно выполняет требования районного Муниципального стандарта содействия инвестициям, - подвела итоги председатель комитета экономической политики администрации района Татьяна Литвинова.