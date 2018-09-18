В Хабаровском крае снижены цены на «Доступную рыбу»

В ближайшие дни в Хабаровский край прибудет очередная партия «Доступной рыбы». На прилавки края поступит более 200 тонн продукции. Стоимость горбуши составит 110 рублей за килограмм, кеты осенней – 120. Снижения цен удалось добиться благодаря достигнутым договорённостям между рыбодобывающими компаниями и торговыми сетями края.

«Проект «Доступная рыба» носит социальный характер. По поручению Губернатора Вячеслава Шпорта совместно с министерством природных ресурсов нам удалось добиться снижения стоимости продукции. Многие предприятия торговли работают в ноль, берут на себя транспортные расходы, учитывая в цене продукции только налоги. В среднем стоимость снизилась на 14,5%», - сообщил министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

Напомним, ранее горбушу по цене 129,60 рублей за килограмм можно было приобрести на ярмарке «выходного дня», которая расположена рядом с торговым центром «ЭкоДом». Также в Хабаровске по проекту «Доступная рыба» работают торговые сети «Самбери», «Ветеран», «Любимые продукты» (НК Сити). Помимо этого, рыба поставляется в район им. Лазо, Хабаровский, Вяземский и Бикинский муниципальные районы.