Горнодобывающая отрасль края ставит очередные рекорды по добыче драгоценных и цветных металлов

В этом году в Хабаровском крае может быть установлен новый исторический максимум по добыче драгоценных и цветных металлов. По данным министерства природных ресурсов края, на сегодняшний день ожидаемый результат по золоту составляет примерно 23 950 кг при плане 23 450 кг. В прошлом году золотодобывающие предприятия региона установили абсолютный исторический рекорд. Общий объем добычи золота превысил 23 147 кг.

Одновременно с горняками готовятся к новому рекорду и производители олова. Хабаровский край - единственный в России регион, где ведется разработка оловорудных месторождений и производство оловянного концентрата. В течение года добыто уже 734,7 тонн этого ценного цветного металла при плане за восемь месяцев в 721 тонну. Это превышает прошлогодние показатели почти на 45 процентов.

«Немаловажную роль в развитии оловодобывающего производства сыграл положительный эффект от установленной в 2013 году нулевой ставки налога на добычу кондиционных руд олова, добываемого на территории Дальнего Востока. Федеральный закон о продлении налоговых каникул по НДПИ на оловодобычу до конца 2022 был принят при поддержке Губернатора края Вячеслава Шпорта. Это значительно увеличило инвестиционную привлекательность оловодобывающих производств» - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве также отметили, что к 2022 году объемы производства олова в концентрате вырастут до уровня не менее 4 000 – 4 500 тонн. Этого будет достаточно для импортозамещения всей потребности экономики страны в этом ценном цветном металле.