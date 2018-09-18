Банковские услуги стали доступнее для жителей Аяно-Майского района

В Хабаровском крае продолжается работа по обеспечению банковскими услугами жителей отдаленных районов. Теперь банкомат ПАО «Почта Банк» заработал в селе Аян. Банковские карты уже получили около 200 жителей села.

«Аяно-Майский район – единственный муниципальный район края, в котором уже более двух лет отсутствуют банки и банкоматы. Благодаря ПАО «Почта Банк» жители района получили возможность снятия наличных денежных средств, внесения платежей по кредитам, коммунальным и иным платежам, предприниматели – осуществлять расчетно-кассовое обслуживание и самоинкассацию, не выезжая за пределы родного района. Сотрудники банка будут вахтовым методом выезжать в Аян для обслуживания населения и выдачи банковских карт», - сообщила помощник Губернатора края по экономическим вопросам Ольга Иванченко.

Напомним, развитие банковской инфраструктуры проводится в рамках реализации Правительством Хабаровского края совместно с банками и страховыми компаниями комплекса мер по повышению доступности финансовых услуг в крае. Так, в этом году в регионе уже было установлено 7 банкоматов ПАО «Почта Банк», в том числе в селах Богородское, Троицкое и Аян. Всего в регионе действует 45 банкоматов «Почта Банка» в 15 населенных пунктах. Кроме того, снять денежные средства без комиссии клиенты банка могут в банкоматах ВТБ.

Также в регионе значительно расширен доступ к финансовым услугам и в отделениях почтовой связи. Так, жители Хабаровского края могут получить банковское обслуживание в окнах Почты России, снять наличные или пополнить банковскую карту с помощью терминалов ПАО «Почта Банк», а также произвести безналичный расчет за товары и услуги. Более 140 терминалов в 70 населенных пунктах Хабаровского края уже установлены в почтовых отделениях.