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Хабаровский край в лиге «Лучших из лучших» по событийному туризму
Хабаровский край входит в «Золотую лигу «Лучших из лучших». Регион занял 12 место в Национальном рейтинге развития событийного туризма России.
Всего экспертами было оценено 83 региона
Рейтинг составлен без учета Москвы и Санкт-Петербурга.
Целью рейтинга является профессиональная оценка уровня развития событийного туризма на территории Российской Федерации, стимулирование повышения качества туристических событий, а также определение лучших субъектов РФ, по уровню и качеству развития событийного туризма.
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