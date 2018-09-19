Хабаровский край в лиге «Лучших из лучших» по событийному туризму

Хабаровский край входит в «Золотую лигу «Лучших из лучших». Регион занял 12 место в Национальном рейтинге развития событийного туризма России.

Всего экспертами было оценено 83 региона

Рейтинг составлен без учета Москвы и Санкт-Петербурга.

Целью рейтинга является профессиональная оценка уровня развития событийного туризма на территории Российской Федерации, стимулирование повышения качества туристических событий, а также определение лучших субъектов РФ, по уровню и качеству развития событийного туризма.