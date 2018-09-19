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Хабаровчанина задушил уголовник из-за содержания кастрюльки
В спутнике Хабаровска селе Сосновка 28-летний мужчина снимал комнату. Мужчина был не промах . Ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера, грабежи, разбои, угоны, угрозу убийством и нанесение тяжких телесных повреждений
В другой комнате изредка появлялся житель Краснофлотского района дальневосточной столицы.
В один из дней этот житель зашел на кухню и в присутствии 28-летнего мужчины стал шарить по кастрюлям квартиранта в поисках еды.
Это уголовнику не понравилось. Он сделал замечание хабаровчанину. Тот не отреагировал. Мужчина предложил продолжить разборки на балконе. Выяснение отношений переросло в драку.
В итоге рецидивист при помощи бельевой веревки задушил оппонента, тело положил в автомобиль и вывез в район поселка Сита, где выкинул в кювет.
Преступление стражи правопорядка раскрыли по горячим следам. 28-летнем мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет
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