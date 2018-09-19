Новости
В Хабаровском крае нашли труп педофила
В Комсомольске-на-Амуре около одного из бараков исправительной колонии № 7 был обнаружен труп 48-летнего мужчины, отбывавшего наказание за педофилию.
Как рассказали товарки по несчастью друзья погибшего, ранее он не думал о смерти. По предварительной версии, причиной гибели стала механическая асфиксия.
Кстати, место, где педофил совершил суицид, попадает в обзор камер видеонаблюдения.
Стоит напомнить, что недавно был обнаружен труп в сварочном цехе промзоны исправительной колонии № 13, которая находится в селе Заозерное Хабаровского района. 20-летний парень отбывал срок за убийство.
Поделиться
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
С места событий: Останки на берегу водоема7 899
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 238
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 348
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 125
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136