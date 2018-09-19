В Хабаровском крае нашли труп педофила

В Комсомольске-на-Амуре около одного из бараков исправительной колонии № 7 был обнаружен труп 48-летнего мужчины, отбывавшего наказание за педофилию.

Как рассказали товарки по несчастью друзья погибшего, ранее он не думал о смерти. По предварительной версии, причиной гибели стала механическая асфиксия.

Кстати, место, где педофил совершил суицид, попадает в обзор камер видеонаблюдения.

Стоит напомнить, что недавно был обнаружен труп в сварочном цехе промзоны исправительной колонии № 13, которая находится в селе Заозерное Хабаровского района. 20-летний парень отбывал срок за убийство.