Хабаровский убийца-пенсионер: Ничего не забывается в нашем государстве

Хабаровский пенсионер более 20 лет был в бегах. В далеком 1997 году он убил своего приятеля, написал предсмертную записку и исчез.

Преступление было совершено 3 марта 1997 года на территории производственной базы в Индустриальном районе.

По версии следствия, мужчина пришел на базу, чтобы получить сто тысяч рублей долга от охранника. Охранник был пьяным, деньги возвращать отказался, более того, оскорбил мужчину и достал нож. Мужчина забрал нож у должника и нанес им несколько ударов. От полученных травм 40-летний потерпевший скончался на месте.

В Хабаровске стражей правопорядка насторожило, что жена преступника, совершившего убийство, скоропостижно переехала из Хабаровска в Янтарный край, в российский город на берегу Балтийского моря.

Хабаровчане связались с коллегами из Калининграда. Те, узнав, что женщина делит квартиру с мужчиной того же возраста, что и подозреваемый, они задержали его и доставили в отделение, а затем и депортировали в Хабаровск.

«Я думал, что со временем забудется всё. Но ничего не забывается в нашем государстве», - признался мужчина.

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