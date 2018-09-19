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Хабаровский фестиваль «Кухня без границ» стал одним из победителей национальной премии
Уникальный фестиваль-конкурс «Кухня без границ», который проводится в Хабаровском крае, стал одним из победителей в номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма» в Национальной премии по Сибирскому и ДВ федеральным округам Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards»
В финале регионального конкурса Национальной премии были приглашены 100 проектов из 14 регионов России. Финальные мероприятия регионального конкурса состоялись 16-18 сентября в Иркутске.
Кстати, недавно в финале Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» - Сибирского и Дальневосточного федеральных округов сувенир фестиваля салфетница-кукла «Наондекан» – нанайский мальчик в номинации «Сувенир События» в высокой ценовой категории занял второе место.
Эту куклу специально для фестиваля Кухня без границ» создала член творческого альянса «Душа народа», хабаровчанка Оксана Баранова, специально к фестивалю-конкурсу «Кухня без границ».
В региональном этапе фестиваля-конкурса «Туристический сувенир», который проходил в Бурятии, соревновалось 563 туристических сувенира из 13 регионов.
Стоит напомнить, что главная цель фестиваля «Кухня без границ» -популяризация обычаев гостеприимства и гармонизация межнациональных отношений между народами. Организатор - творческий альянс «Душа народа».
Стоит напомнить, что два года назад фестиваль-конкурс "Кухня без границ" стал лауреатом и занял третье место в Национальной премии в области событийного туризма в Ярославле.
Желающим принять участие в фестивале нужно отправить заявку по адресу: arshinova.tatyana@bk.ru или на Whats App по номеру 8-962-678-05-84
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