Жителей Хабаровского края обеспечат доступной и своевременной мед.помощью

Шпорт отвечает на запросы времени обеспечить каждого жителя края доступной и своевременной медицинской помощью.

Специально для этого в 2016 году все муниципальные учреждения здравоохранения были переведены под краевой бюджет финансирования.

В настоящее время расширяется сеть сосудистых центров и отделений по краю – они откроются в Комсомольске, Николаевске и Советской Гавани.

В районах края будут открыты четыре центра амбулаторной онкологической помощи. В результате, чтобы пройти полное обследование или получить необходимое лечение, в том числе высокотехнологичное, человеку не придется обязательно ехать в Хабаровск.

Самое главное: по "Народной программе" строим по всему краю

100 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) и 22 амбулатории. В с. Сита уже сдали первый фельдшерско-акушерский пункт.

Развиваем санитарную авиацию. Вошли в число 34 субъектов России и по президентской программе в январе 2018 года получили новый вертолет Ми-8 АМТ, оснащенный оборудованием на борту для оказания своевременной медицинской помощи.

Для жителей БАМовских поселков работает передвижной поезд. Более 10 лет эту работу выполнял консультативно-диагностический центр "Терапевт Матвей Мудров". По техническим причинам дальнейшая его эксплуатация была невозможна. В августе 2018 г. на Восточный участок БАМа вышел "Академик Федор Углов". В 2019 г. запланированы две его поездки по территории края.

В настоящее время на Тверском вагонно-строительном заводе строится для нас современный передвижной консультативно-диагностический центр, ввод в эксплуатацию которого планируется в 2020 году.

По согласованию с ОАО "РЖД", балансодержателем передвижного консультативно-диагностического центра будет Дальневосточная железная дорога.

Обеспечиваем лечебные учреждения, особенно в сельской местности, медицинскими кадрами. По программа "Земский доктор", "Кадры здравоохранения", "Сберегательный капитал" пришли работать в сельские и районные больницы 378 врачей и средних медицинских работников. Врачам предоставляется по 1 млн рублей, средним медицинским работникам 0,5 млн рублей. Те, кто едут в северные районы, получают сберегательный капитал в размере 50 минимальных окладов с учетом районных коэффициентов.

Продолжаем развивать высокотехнологичную медицину. В Хабаровске планируем строительство центра протонно-лучевой терапии. Это позволит создать полную инфраструктуру ядерной медицины на Дальнем Востоке на уровне мировых стандартов.