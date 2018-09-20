Энергия созидания в Хабаровске: Кони, динозавры, бурундуки…

Студенты Хабаровска решили грызть гранит наук с радостью и всерьез. Более четырех тысяч студентов-первокурсников из 10 вузов и 15 учреждений профобразования дальневосточной столицы стали участниками «Парада российского студенчества» - акции, прошедшей по всей стране.

С флагами, воздушными шарами, речевками, где перечислялись достоинства и преимущества выбранной профессии, неоднородная молодежная тусовка прошагала от площади имени Ленина до Утеса. Яркими пятнами в ней выделялись «кони», «динозавры» и «бурундуки». В парковой зоне уже «не абитура» торжественно принесла ритуальную клятву и по-настоящему была принята в студенческие ряды. «Парад российского студенчества» - это уникальное и, пожалуй, самое грандиозное в России и в мире посвящение в студенты. Акция объединяет сотни тысяч молодых людей в разных городах страны. Парад впервые прошел в Москве в 2002 году. В 2018-м в нем приняли участие почти полмиллиона учащихся из более чем 50 городов Российской Федерации.

Хабаровские «любители грызть гранит наук» прошли торжественной массой в третий раз. Так что шествие из разовой акции перешло в разряд «добрые традиции». С эстрады близ Утеса племя младое и уже знакомое торжественно поздравили очень официальные лица: вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук; председатель комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края Евгений Демин; председатель Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО, ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко.

Сергей Кравчук вспомнил про свою молодость, когда он был кудрявым юнцом: «Когда-то я был таким же, как вы – веселым, активным, позитивным. С тех пор студенчество не изменилось – таковым оно было в прошлом, таковым оно является сейчас и останется во все времена».

Будущий мэр заверил собравшихся, что им будет не скучно во время учебы: «Я вижу, как веселящиеся здесь юноши и девушки любят Хабаровский край и наш прекрасный Хабаровск. И задача у нашего студенчества неизменна: готовиться к взрослой жизни, впитывать в себя знания, получать навыки будущих профессий, творить и фонтанировать идеями. Они не будут разочарованы: в учебных заведениях дальневосточной столицы замечательный высокопрофессиональный педагогический состав. Поздравляю вас с началом учебного года и желаю, чтобы в ваших зачетках все строки были заполнены записями «отлично».

Но самое большое желание Сергея Кравчука - продолжении рода: «Хочу, чтобы вы стали достойными гражданами, полезными обществу, создали в будущем крепкие семьи и остались бы жить и работать здесь – в Хабаровске и Хабаровском крае». Он заверил, что после окончания учебных заведений будет чем заняться: «Администрация города и правительство края рады вам. И мы ждем вас в наших трудовых коллективах и в кабинетах власти, потому что вы будущие управленцы в том числе».

После произнесения собравшимися первокурсниками клятвы представителям вузов краевого центра вручили большой студенческий билет, чем поставили точку в официальной части церемонии. Закончилось празднование концертом лучших молодежных музыкальных и танцевальных коллективов города.

Эдуард Попов

Фото Никиты Быкова