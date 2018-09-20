В Хабаровске госорган выплатит за разбившегося мальчика 200 тысяч

В Хабаровске ребенок лазил по недостроенному зданию в поселке Березовка и упал в четвертого этажа. Вовремя приехала Скорая помощь, врачи сделали сложную операцию и спасли жизнь ребенку.

Мать мальчика обратилась в суд Краснофлотского района Хабаровска с иском в интересах своего несовершеннолетнего сына к межрайонному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и ЕАО о компенсации морального вреда

Она утверждала, что собственник не предпринял надлежащие меры, - заходи любой на тройку, гуляй -не хочу. Все свелось к простым объявлениям .

Суд взыскал с ответчика 200 тысяч рублей.