Хабаровский край вошел в золотую лигу нацрейтинга развития событийного туризма России

Подведены итоги Национального рейтинга развития событийного туризма в России за 2017 год. Хабаровский край занял 12 строчку и вновь вошел в золотую лигу «Лучших из лучших». По сравнению с прошлым годом регион улучшил свой результат на одну позицию.

Как сообщили в управлении по туризму министерства культуры Хабаровского края, в рейтинг проводился среди 83 субъектов РФ, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. При его составлении в числе главных критериев учитывалось количество региональных, межрегиональных, всероссийских и международных туристических событий и гостей, их посетивших. Туристические способности регионов оценивал регионы экспертный совет, в который вошли топ-менеджерами крупнейших туроператоров России, представителями науки и образования, руководителями ассоциаций и объединений в туриндустрии, руководителями профильных СМИ.

В заявке от Хабаровского края было представлено 100 мероприятий событийного туризма - выставки, ярмарки, фестивали, праздничные шоу, конкурсы. В их числе, знаковые события, победившие в во Всероссийском конкурсе событийного туризма - Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» в Хабаровске, международный фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка» в Советско-Гаванском районе и 38 чемпионат мира по хоккею с мячом в Хабаровске.

Кроме этого, в перечень мероприятий вошли полюбившиеся жителям края традиционные фестивали культур коренных малочисленных народов Севера, которые отличаются своей самобытностью и традиционными видами искусств: фестиваль творчества Коренных малочисленных народов Севера «Аист над Амуром» (Амурский район), Эвенкийский праздник «Икенипке» (Тугуро-Чумиканский район), Фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын» (Верхнебуреинский район), Праздник национальных культур народов Приамурья «Андана» (Хабаровский район), Фестиваль «Ожерелье Севера» (Аяно-Майский район) и другие.

Рейтинг проводится Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма с 2017 года. Он формируется на основе данных из анкет, поступающих от профильных органов власти и экспертного мнения. Участвующие субъекты делятся на три категории - «Золотая лига» («Лучшие из лучших»), «Серебряная лига» («Территории высокого потенциала») и «Бронзовая лига» («Территории перспективного развития). Главные цели рейтинга – профессиональная оценка уровня развития событийного туризма на территории Российской Федерации, стимулирование повышения качества туристических событий, определение лучших субъектов РФ по уровню и качеству развития событийного туризма.