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В Хабаровском крае утонули четверо рыбаков-любителей
Для жителей села Верхняя Эконь Комсомольского района Хабаровского края ночная поездка закончилась трагедией.
В третьем часу ночи микроавтобус «Хайс», в котором находились четверо мужчин, скатился с крутого берега в Амур
По предварительной информации никто не выжил.
Мужчины возвращались с рыбалки.
Сообщение в службу спасения поступило в третьем часу ночи. Очевидцы рассказали, что автомобиль «Хайс» с людьми в салоне скатился с крутого берега в Амур
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