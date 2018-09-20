В Хабаровском крае утонули четверо рыбаков-любителей

Для жителей села Верхняя Эконь Комсомольского района Хабаровского края ночная поездка закончилась трагедией.

В третьем часу ночи микроавтобус «Хайс», в котором находились четверо мужчин, скатился с крутого берега в Амур

По предварительной информации никто не выжил.

Мужчины возвращались с рыбалки.

Сообщение в службу спасения поступило в третьем часу ночи. Очевидцы рассказали, что автомобиль «Хайс» с людьми в салоне скатился с крутого берега в Амур