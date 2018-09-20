Хабаровчан приглашают перелистать золотые страницы русской музыки

В Хабаровске 2 и 3 октября в рамках программы министерства культуры "Всероссийские филармонические сезоны" приглашаютгостей и жителей города перелистать золотые страницы русской музыки на открытии сезона ДВАСО. Главным событием этих вечеров станет выступление одного из самых перспективных и известных современных пианистов России Филиппа Копаческого.

По словам музыкальных критиков, исполнение Филиппа Копачевского подкупает мощной лирической индивидуальностью, синтезом романтической манеры фортепианной игры и строгой аналитичности.

В первый вечер музыканты оркестра исполнят симфоническое вступление из оперы М.Мусоргского «Хованщина» (Рассвет на Москва–реке) и оркестровую Сюиту из оперы–легенды Н. Римского–Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», навеянную древнерусской легендой XIII столетия, волшебными картинами русской природы, народными обрядами и фантастикой.

Венчает первую концертную программу одно из самых знаменитых и совершенных по замыслу и воплощению произведений С. Рахманинова – Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Монументальный фортепианный симфонизм этого концерта по плечу далеко не каждому пианисту. Его признают самым трудным для пианистов произведением.

Выстраивая программу этих концертов Антон Шабуров и музыканты ДВАСО вновь отдают заслуженную дань таланту русского композитора и пианиста Сергея Рахманинова, 145–летие со дня рождения которого в этом году отмечает весь музыкальный мир.

Его произведения мы услышим и в концертной программе 3 октября.

Прозвучит редко исполняемая Симфоническая поэма «Князь Ростислав», а также знаменитая Рапсодия на тему Паганини в исполнении Филиппа Копачевского.

Завершит программу произведение еще одного русского гения – Д. Шостаковича. Его Симфония № 10 признается глубоко автобиографичной, полной тяжелых раздумий, сомнений и духовных поисков, но преодолевающих их в финале симфонии.