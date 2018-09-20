В Хабаровске прошла патриотическая акция-концерт «Спасибо за верность, потомки»

Хабаровск стал одним из 16 городов России, в котором прошла общественно-патриотическая акция-концерт «Спасибо за верность, потомки». На нее были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, участники движения «Бессмертный полк», представители общественных организаций, молодежных и ветеранских объединений, органов власти. Свою программу для зрителей представили народный артист РСФСР Александр Михайлов и солисты ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск министерства обороны России.

Александр Михайлов широко известен российской публике. На его счету более 75 ролей в кино и около 50 ролей в театре. Зрителям он знаком по фильмам «Любовь и голуби», «Мужики!», «Отряд специального назначения», «Одиноким предоставляется общежитие», «Милый друг давно забытых лет…», «Очарованный странник» и другим. Сегодня артист является сопредседателем центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк» и ведет патриотическую работу.

Во время своей программы Александр Михайлов исполнил военные стихи известных авторов, песни военной и патриотической тематики, рассказал о своем послевоенном детстве и о семье, участии в акции «Бессмертный полк». Отдельное внимание он уделил значимости патриотического воспитания подрастающего поколения. По словам артиста, это уже дает свой результат.

«Вот уже 10 лет преподаю во ВГИК, и впервые за много лет вижу, что сегодня в сочинениях у наших студентов появляются такие слова, как «Это моя Родина», «Это моя страна», «Это моя Россия». Наконец у молодого поколения появляется гордость за свою страну. Хочу обратиться к молодежи, чтобы не забывали, где они родились, ради чего они живут и думали о нашей Родине - России», - отметил Александр Михайлов.

После концерта народный артист встретился с представителями российского движения школьников. Речь шла о профессии, выборе жизненного пути, съемках в кино. Ребята задавали вопросы, делились своими мыслями и важными для них историями.

Акция «Спасибо за верность, потомки» проводится с 2013 года и состоит из цикла концертных программ патриотической направленности с участием народного артиста СССР Василия Ланового, народного артиста РСФСР Александра Михайлов, солистов ведущих коллективов Министерства обороны РФ. Ее главная цель – сохранение памяти о доблести и героизме советского народа в Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание подрастающего поколения. В этом году проект получил поддержку из фонда президентских грантов.

Концерты в рамках акции уже прошли более чем в 90 городах России. В этом году настал черед Хабаровска. Город был выбран не случайно, с 2012 года он носит почетное звание «Город воинской Славы». В годы Великой Отечественной войны Хабаровский край стал надёжной кузницей резерва для Советской армии. 48 хабаровчан, воевавших на фронтах войны, были удостоены звания Героев Советского союза, еще трое стали полными кавалерами ордена Славы. Великий подвиг в годы войны совершили и труженики тыла.