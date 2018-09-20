Шпорт провел встречу с активом общественных организаций ветеранов, пенсионеров и инвалидов. Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края сообщил о своей инициативе по организации бесплатного проезда для пожилых людей и увеличению ежемесячной денежной выплаты на проезд в общественном транспорте в два раза. Льготники смогут выбрать или ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), или проездной. ЕДВ будут получать все региональные пенсионеры, независимо от уровня доходов. Перерасчёты сделают автоматически, и уже в октябре люди получат выплату в увеличенном размере.

Коснулся глава региона и пенсионной реформы. Он подчеркнул, что здесь должна учитываться специфика Дальнего Востока. Власти края предлагают сохранить льготный возраст выхода на пенсию для коренных народов Севера и других лиц, отработавших на этих территориях. Он также напомнил, что в Законодательную Думу края внесены проекты восьми законов по сохранению региональных мер социальной поддержки для людей предпенсионного возраста.

Глава региона также рассказал о новом краевом проекте "Парки для ветеранов". Работа по их созданию уже ведется в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Завершить ее планируется к 75-й годовщине Победы.

Представители ветеранских организаций также задавали вопросы по санаторно-курортному лечению. Губернатор подчеркнул, что на эти цели в бюджете предусмотрено около 100 млн рублей, что в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. Многих также волнует судьба санатория «Уссури». Вячеслав Шпорт сообщил, что в ближайшее время будет запущен процесс передачи части акций санатория в ведение края. Регион увеличит свою долю в общем пакете и сможет вкладывать средства в развитие уникального оздоровительного учреждения.

На встрече также обсудили вопросы газификации отдаленных сел, привлечение «узких» специалистов в медицинские учреждения, дополнительные меры поддержки для людей с ограниченными возможностями.