Новости
Шпорт провел встречу с активом общественных организаций ветеранов, пенсионеров и инвалидов. Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края сообщил о своей инициативе по организации бесплатного проезда для пожилых людей и увеличению ежемесячной денежной выплаты на проезд в общественном транспорте в два раза. Льготники смогут выбрать или ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), или проездной. ЕДВ будут получать все региональные пенсионеры, независимо от уровня доходов. Перерасчёты сделают автоматически, и уже в октябре люди получат выплату в увеличенном размере.
Коснулся глава региона и пенсионной реформы. Он подчеркнул, что здесь должна учитываться специфика Дальнего Востока. Власти края предлагают сохранить льготный возраст выхода на пенсию для коренных народов Севера и других лиц, отработавших на этих территориях. Он также напомнил, что в Законодательную Думу края внесены проекты восьми законов по сохранению региональных мер социальной поддержки для людей предпенсионного возраста.
Глава региона также рассказал о новом краевом проекте "Парки для ветеранов". Работа по их созданию уже ведется в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Завершить ее планируется к 75-й годовщине Победы.
Представители ветеранских организаций также задавали вопросы по санаторно-курортному лечению. Губернатор подчеркнул, что на эти цели в бюджете предусмотрено около 100 млн рублей, что в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. Многих также волнует судьба санатория «Уссури». Вячеслав Шпорт сообщил, что в ближайшее время будет запущен процесс передачи части акций санатория в ведение края. Регион увеличит свою долю в общем пакете и сможет вкладывать средства в развитие уникального оздоровительного учреждения.
На встрече также обсудили вопросы газификации отдаленных сел, привлечение «узких» специалистов в медицинские учреждения, дополнительные меры поддержки для людей с ограниченными возможностями.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 911
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 247
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 358
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 127
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136