Хабаровский край: технологи Майдана в действии

В Хабаровском крае накануне второго тура выборов губернатора складывается несколько напряженная обстановка, когда активисты протестного крыла избирателей призывают своих сторонников полностью снести существующую управленческую структуру, а, значит, и систему взаимоотношений с федеральным центром, руководствуясь принципом «Долой нынешнюю власть, а там – посмотрим, видно будет».

Довольно часто протест против сложившейся системы власти и управления в той или иной стране, или регионе, приводил совершенно не к тем последствиям, на которые рассчитывали ниспровергатели и возглавлявшая протест оппозиция. Примеров тому много – от Приморского края на выборах губернатора в середине сентября 2018 г. до трагедии Украины, начавшейся на рубеже 2013 и 2014 годов, и лишь усугубляющейся по сей день. В первом случае, жесточайшее противостояние на выборах кандидата от КПРФ с временно исполняющим обязанности главы краевой администрации привело к тому, что они, получив приблизительно равное число голосов 16 сентября, вдохновленные поддержкой своих сторонников, приняли стратегию только бескомпромиссного и окончательного устранения соперника, чего бы это ни стоило. В том числе, чего бы это ни стоило краю. Не считаясь ни с какими последствиями: утерей стабильности в Приморье, а, значит, его привлекательности для частных отечественных и зарубежных инвесторов, благоволением со стороны федеральных властей, перебоем в выделении дотаций региону (а кому, собственно, эти дотации доверять?). На Украине же события развивались по несравнимо более разрушительному и кровавому сценарию.

Если в нескольких словах выразить главный девиз украинского «майдана» 2013-2014 гг., то звучал он приблизительно так: «Хай гiрше, та iнше» (пусть будет хуже, но будет не так, как вы хотите). Почти все, свергавшие власть непопулярного и непоследовательного президента Януковича, отдавали себе отчет в том, что после его устранения, скорее всего, будет «гiрше». Однако, как выясняется, и близко не представляли, насколько горше. Главное для протестующих было «смести преступную власть, а дальше – хоть трава не расти». Вот эта трава до сих пор и не растет в большинстве земель еще недавно пусть и не сверхбогатой, но стабильной, зажиточной, тихой и предсказуемой Украины. Как можно судить по последним социологическим исследованиям даже киевского аналитического центра имени А.Разумкова, более половины опрошенных граждан страны сегодня хотели бы из нее уехать на постоянное место жительства за границу (в основном, в Западную Европу и Россию). А если говорить о молодежи (возрастом в 16 – 30 лет), то доля потенциальных эмигрантов превышает 70%. Подобных цифр не наблюдалось никогда за всю последнюю историю самостоятельности Украины с 1991 г. Как недавно горько признался министр иностранных дел страны, П.Климкин, ежегодно Украину покидает более 1 миллиона ее граждан, и, вероятно, навсегда.

Отмечается глубочайшее разочарование последствиями «майдана» в среде его бывших горячих сторонников и даже участников. И это не удивительно. Ничего, кроме иллюзорного «безвиза» с Евросоюзом, страна из обещанного на «майдане» не получила. Иллюзорного потому, что разрешение украинцам ездить без виз в Европу (да и то, не всю) не дает права на легальную постоянную работу там и проживание, да и позволить себе поездку могут лишь 10-15% всё еще живущих на Украине. Люди не просто разочарованы, а травмированы тем, что большинство майданных обещаний и надежд, как сегодня становится понятно, просто не осуществимы в принципе. У страны нет ни малейших шансов вступить в ЕС, даже на правах зависимой, подмандатной территории, полуколонии Запада. Вся обещанная Западом финансовая помощь свелась к ряду кредитных траншей от МВФ, подняв внешнюю задолженность страны с 15-25% от величины ВВП при ненавистном Януковиче до почти 100%. Стоимость жизни для всех рядовых граждан возросла в разы, тогда как уровень их доходов не увеличился. Страна идет к полной деиндустриализации, предприятия закрываются повсеместно (оказалось, что, кроме России и еще некоторых стран СНГ, их продукция больше никому в мире не нужна). Растет преступность, тем более подпитываемая миллионами единиц боевого оружия, попавшего на руки «активным» гражданам после разграбления армейских и милицейских арсеналов в 2014 г. и идущего потоком из донбасской мясорубки. В стране господствует анархия, активно пропагандируемая нынешней властью как «истинная демократия».

При таких «козырях» ни о какой инвестиционной привлекательности Украины давно никто не говорит, даже официозный агитпроп. Любые предсказания о скором «экономическом и социальном расцвете» в стране воспринимаются уже не с иронией, а с раздражением. По мнению очень многих украинцев, даже первого президента государства, Леонида Кравчука, тот невысокий уровень жизни, который был у граждан до «майдана», сейчас видится фантастически прекрасным, и вернуться хотя бы к таким показателям Украина вряд ли сможет за предстоящие лет 20.

Так что, социальный протест всегда необходимо соизмерять с возможными последствиями. Если решил рвать все нити, нельзя забывать, что приходило через эти нити, и чего обязательно можешь лишиться.