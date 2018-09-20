Форум молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества стартовал в Хабаровске

Началась работа II Форума молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. Торжественная церемония открытия состоялась сегодня в Доме официальных приемов Правительства Хабаровского края. Участие в мероприятии принимают более 160 представителей молодежи из 9 стран ШОС: России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Пакистана и Белоруссии.

«Мероприятие такого уровня проходит в регионе впервые. Это значимое событие, которое направлено на укрепление международного молодёжного сотрудничества. Хабаровский край – крупный промышленный и экономический центр Дальнего Востока России. Знаю, что среди участников форума есть молодые предприниматели. Мы готовы предложить вам перспективные направления для взаимовыгодного сотрудничества, о которых расскажем на форуме», – отметил заместитель Председателя Правительства края – министр культуры Александр Федосов.

К участникам обратился председатель общественной организации «Российский Союз Молодёжи» Павел Красноруцкий. Он отметил, что международный опыт свидетельствует о том, что молодежное сотрудничество вносит свой вклад во взаимопонимание и мирный диалог между народами.

«Молодежью сейчас движет дух толерантности и всестороннего интереса к другим культурам, что способствует формированию позитивного имиджа стран ШОС на международной арене. Существенный вклад в конструирование нового уровня партнерства уже сегодня вносят молодые ученые, дипломаты, предприниматели, журналисты, новаторы стран ШОС», – сказал Павел Красноруцкий.

Участников форума ждет деловая и культурная программы. Образовательные блоки распределены по пяти трекам. В рамках дискуссионных клубов, форсайт-сессий и круглых столов планируется обсудить широкий круг вопросов: поддержку малого и среднего бизнеса, формирование молодёжной общественной дипломатии, перспективные направления сотрудничества в области культуры и образования, безопасность информационного пространства, а также развитие дальневосточных территорий. Ожидается, что результатом молодежного слета станет разработка предложений и рекомендаций для включения в повестку Саммита глав государств ШОС и заседания молодежного совета ШОС. Также по итогам в странах-участницах форума начнут свою работу Международное молодежное информационное агентство и двусторонние международные бизнес-инкубаторы.

Напомним, форум проводится в целях расширения международного молодёжного сотрудничества, укрепления добрососедских отношений, обмена лучшими практиками и технологиями в области молодёжной политики. Решение о проведении II Форума молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества в Хабаровском крае было принято в прошлом году на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи.