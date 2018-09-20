В Хабаровском районе многодетные семьи получили землю

На заседании комиссии по распределению земельных участков было довольно оживленно: приехало более 40 семейных пар, желающих воспользоваться своим законным правом. По итогам заседания было распределено 39 участков в районе поселка Горького и Гаровки-1. Оставшиеся на этом земельном массиве участки будут распределены на следующем заседании комиссии, которое состоится в октябре.

В соответствии с федеральным законодательством земельные участки предоставляются в собственность бесплатно для ведения дачного хозяйства или под строительство дома. Всего с начала года в Хабаровском районе уже около 330 многодетных семей получили свою землю.