Новости
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы: Шпорт договорился о строительстве новой железнодорожной линии в Хабаровском крае
Хабаровский край подтверждает готовность быть базовым регионом строительства железнодорожной лини "Селихин – Ныш"
Хабаровский край по всем данным (географическим, экономическим, социальной значимости, профессиональных компетенций) выступает базовым регионом реализации этого масштабного проекта.
Именно нашему АО "Дальгипротранс" доверено подготовить его основные проектные решения.
Трасса имеет важное значение для развития наших территорий, реализации крупных инвестиционных проектов, даст импульс к развитию добывающих отраслей, освоению месторождений, созданию новых промышленных кластеров.
Губернатор края на встрече с коллективом Дальневосточной железной дороги особо подчеркнул социальную значимость этого проекта. Дорога пройдет по территории трех районов Хабаровского края: Комсомольского, Ульчского, Николаевского. Планируется создание строительные городков в с. Де-Кастри и с. Циммермановка на 3 тыс. рабочих, в п. Лазареве Николаевского района на 8 тыс. человек; удлинение взлетно-посадочной полосы в
с. Богородское, строительство автомобильной дороги до пос. Лазарева.
Параллельно Правительство края прорабатывает вопрос завершения строительства дороги "Селихино – Николаевск- на-Амуре".
Для оперативного взаимодействия и решения вопросов реализации проекта в краевом правительстве создана межведомственная
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 919
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 251
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 366
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 135
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136