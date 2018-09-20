Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы: Шпорт договорился о строительстве новой железнодорожной линии в Хабаровском крае

Хабаровский край подтверждает готовность быть базовым регионом строительства железнодорожной лини "Селихин – Ныш"

Хабаровский край по всем данным (географическим, экономическим, социальной значимости, профессиональных компетенций) выступает базовым регионом реализации этого масштабного проекта.

Именно нашему АО "Дальгипротранс" доверено подготовить его основные проектные решения.

Трасса имеет важное значение для развития наших территорий, реализации крупных инвестиционных проектов, даст импульс к развитию добывающих отраслей, освоению месторождений, созданию новых промышленных кластеров.

Губернатор края на встрече с коллективом Дальневосточной железной дороги особо подчеркнул социальную значимость этого проекта. Дорога пройдет по территории трех районов Хабаровского края: Комсомольского, Ульчского, Николаевского. Планируется создание строительные городков в с. Де-Кастри и с. Циммермановка на 3 тыс. рабочих, в п. Лазареве Николаевского района на 8 тыс. человек; удлинение взлетно-посадочной полосы в

с. Богородское, строительство автомобильной дороги до пос. Лазарева.

Параллельно Правительство края прорабатывает вопрос завершения строительства дороги "Селихино – Николаевск- на-Амуре".

Для оперативного взаимодействия и решения вопросов реализации проекта в краевом правительстве создана межведомственная